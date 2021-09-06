France Presse: мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа


Военные мятежники в Гвинее объявили, что вводят на территории всей страны комендантский час, сообщает France Presse.

В Гвинее глава заговорщиков объявил о роспуске правительства и закрытии границ

Мера будет действовать «до дальнейшего уведомления». Также мятежные военные заявили, что призывают министров и руководителей учреждений прибыть на встречу, которая состоится 6 сентября в 11:00 в столице страны Конакри.

Как заявило Минобороны Гвинеи, охрана президента Альфа Конде отразила атаку мятежников на резиденцию. Позднее стало известно, что Конде находится под контролем военных мятежников в безопасном месте.

Тем временем, в Конакри жители празднуют на улицах задержание президента.

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ФОТО: lenta.newsper.net
ТЕГИ:ВоенныеВоенный Переворот
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