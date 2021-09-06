France Presse: мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа

Мера будет действовать «до дальнейшего уведомления». Также мятежные военные заявили, что призывают министров и руководителей учреждений прибыть на встречу, которая состоится 6 сентября в 11:00 в столице страны Конакри.

Как заявило Минобороны Гвинеи, охрана президента Альфа Конде отразила атаку мятежников на резиденцию. Позднее стало известно, что Конде находится под контролем военных мятежников в безопасном месте.

Тем временем, в Конакри жители празднуют на улицах задержание президента.

