France Presse: мятежники в Гвинее объявили о введении комендантского часа
Военные мятежники в Гвинее объявили, что вводят на территории всей страны комендантский час, сообщает France Presse.
Мера будет действовать «до дальнейшего уведомления». Также мятежные военные заявили, что призывают министров и руководителей учреждений прибыть на встречу, которая состоится 6 сентября в 11:00 в столице страны Конакри.
Как заявило Минобороны Гвинеи, охрана президента Альфа Конде отразила атаку мятежников на резиденцию. Позднее стало известно, что Конде находится под контролем военных мятежников в безопасном месте.
Тем временем, в Конакри жители празднуют на улицах задержание президента.
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