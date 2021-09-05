В столице Гвинеи жители на улицах празднуют задержание президента
В Конакри жители празднуют на улицах задержание президента Гвинеи Альфы Конде мятежными силами полковника Мамади Думбуйя, сообщает информационный портал Guinee Matin.
Военные подтвердили арест главы государства в эфире гостелевидения.
В свою очередь, в коммюнике министерства обороны страны утверждается, что попытка переворота не удалась. По мнению СМИ, эти данные вряд ли отражают реальность – в соцсетях опубликовано видео, в котором Альфа Конде сидит в окружении военных. Они просят его подтвердить, что с ним достойно обращаются.
Ранее полковник Мамади Думбуйя заявил о роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции и закрытии границ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru