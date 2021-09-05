В Гвинее глава заговорщиков объявил о роспуске правительства и закрытии границ
5 сентября 202117:03
Главарь мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил, что в стране распушено правительство, прекращено действие конституции и закрываются границы.
«Мы решили распустить правительство», - заявил Думбуя.
Его видеообращение опубликовало издание Africa Guinee в Facebook.
Ранее мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде, сообщает портал Guinee News со ссылкой на источники.
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5 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru