В Гвинее глава заговорщиков объявил о роспуске правительства и закрытии границ

Главарь мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил, что в стране распушено правительство, прекращено действие конституции и закрываются границы.

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«Мы решили распустить правительство», - заявил Думбуя.

Его видеообращение опубликовало издание Africa Guinee в Facebook.

Ранее мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде, сообщает портал Guinee News со ссылкой на источники.

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ФОТО: Стена на границе Латвии и России. Фото с сайта abnews.ru.
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