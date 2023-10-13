Число погибших в секторе Газа достигло почти 1,8 тысячи

Число погибших при ударах армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам в секторе Газа с начала обострения достигло 1799, 6 388 ранены. Такие последние данные обнародовало министерство здравоохранения Палестины.

Кроме того, по его информации, 44 человека погибли и более 700 пострадали от действий Израиля на Западном берегу Иордана. В самом Израиле в результате нападения боевиков ХАМАС 7 октября и дальнейших действий погибли не менее 1300 человек, более 3 тысяч пострадали.