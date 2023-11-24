Fox: количество атак на силы США в Ираке и Сирии возросло до 73

Американские объекты на территории Ирака и Сирии атаковали 73 раза с 17 октября, передает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

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В это число входят нападения 23 ноября, когда в США отмечали День благодарения. В этот день атаковали две американские военные базы в Сирии и столько же - в Ираке.

Всего американские силы в Ираке атаковали 36 раз, в Сирии - 37. В обеих странах дислоцировано 3,4 тысячи американских военнослужащих.

На прошлой неделе по военной базе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор выпустили семь ракет. Ответственность за атаку взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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