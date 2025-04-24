Lorde представила новую песню в нью-йоркском парке

Эта композиция стала первой за четыре года.

Певица назначила встречу с фанатами на 19:00, однако позже сообщила, что мероприятие придется отменить по решению сотрудников парка и полиции. В это время к собравшимся поклонникам подошел певец Дев Хайнс (Blood Orange) с переносной колонкой в руках, откуда играл новый сингл Lorde ― «What Was That».

К 21:00 в парк вернулась певица, встала на деревянную платформу в центре неработающего фонтана и исполнила песню, подпевая колонке.

Ранее польское издание Onet сообщило, что песня двух юных российских блогеров Betsy и Марии Янковской «Сигма Бой» стала хитом в Польше, напоминает RT.

