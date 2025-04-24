СМИ: Один человек погиб после нападения ученика с ножом на школу во Франции

Акция «Георгиевская лента» стартовала в Москве Главы дипмиссий возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата 25 апреля Почти 500 объектов культурного наследия реставрируют в Москве Новые полторы тысячи мастерских появятся в этом году в колледжах столицы ЗАГСы Москвы впервые провели церемонии бракосочетания на фоне цветущей сакуры