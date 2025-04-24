СМИ: Один человек погиб после нападения ученика с ножом на школу во Франции
24 апреля 202515:43
Ученица лицея погибла после нападения ученика с ножом в учебном заведении на западе Франции в городе Нант, сообщил телеканал BFMTV.
Уточняется, что по меньшей мере еще четверо получили ранения.
По данным телеканала, преступником оказался 15-летний юноша, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Ранее полиция задержала двух девятиклассников, которые избили до беспамятства восьмиклассника в московской школе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru