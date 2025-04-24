СМИ: Один человек погиб после нападения ученика с ножом на школу во Франции

Ученица лицея погибла после нападения ученика с ножом в учебном заведении на западе Франции в городе Нант, сообщил телеканал BFMTV.

Уточняется, что по меньшей мере еще четверо получили ранения.

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По данным телеканала, преступником оказался 15-летний юноша, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее полиция задержала двух девятиклассников, которые избили до беспамятства восьмиклассника в московской школе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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