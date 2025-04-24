Кабмин направит на поддержку жителей Курской области еще более 1,3 млрд рублей

На поддержку жителей Курской области правительством будет направлено ещё более 1,3 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

СК сообщил о гибели 191 мирного жителя в Курской области с августа 2024 года

По его словам, речь идёт о гражданах, вынужденно покинувших свои дома и в настоящее время арендующих жильё.

«Такие траты - это серьёзная нагрузка на семейный бюджет этих людей. Для компенсации этих расходов направил дополнительно более 1,3 млрд рублей», - заключил глава кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности федеральных властей оказывать всестороннюю поддержку жителям приграничных районов Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:Курская ОбластьПравительство РоссииМихаил Мишустин

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