Кабмин направит на поддержку жителей Курской области еще более 1,3 млрд рублей

По его словам, речь идёт о гражданах, вынужденно покинувших свои дома и в настоящее время арендующих жильё.

«Такие траты - это серьёзная нагрузка на семейный бюджет этих людей. Для компенсации этих расходов направил дополнительно более 1,3 млрд рублей», - заключил глава кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности федеральных властей оказывать всестороннюю поддержку жителям приграничных районов Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

