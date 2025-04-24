В Москве могут апробировать ЕГЭ по экспериментальной части некоторых предметов

При этом Мурзаев подчеркнул, что есть много сложностей, связанных с вводом ЕГЭ по этой части, которые обсуждаются. Например, в ходе обсуждения с экспертами, выяснилось, что по биологии этот эксперимент может длиться годами.

Свои нюансы есть и с химией и физикой. Так, есть вопрос, стоит ли тратить средства на химикаты, пробирки, насколько это безопасно. К тому же многие студенты, которые на бумаге понимают, как это делать, испытывают ступор перед пробиркой в живую.

Ранее Мурзаев заявил, что отмена ЕГЭ для победителей школьных олимпиад не планируется, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

