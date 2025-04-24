В Москве могут апробировать ЕГЭ по экспериментальной части некоторых предметов

В Москве готовы апробировать ввод Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по естественно-научным предметам экспериментальной части, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Он отметил, что на испытание такого нововведения в ряде российских субъектов уйдет несколько лет. По его словам, столица сразу заявила, что готова стать апробационным городом в этом вопросе.

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При этом Мурзаев подчеркнул, что есть много сложностей, связанных с вводом ЕГЭ по этой части, которые обсуждаются. Например, в ходе обсуждения с экспертами, выяснилось, что по биологии этот эксперимент может длиться годами.

Свои нюансы есть и с химией и физикой. Так, есть вопрос, стоит ли тратить средства на химикаты, пробирки, насколько это безопасно. К тому же многие студенты, которые на бумаге понимают, как это делать, испытывают ступор перед пробиркой в живую.

Ранее Мурзаев заявил, что отмена ЕГЭ для победителей школьных олимпиад не планируется, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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