СМИ: Мужчина попытался поджечь здание ФСБ на Лубянке

Мужчина попытался поджечь здание ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Подростка задержали за поджог на железной дороге в Ленинградской области

Уточняется, что инцидент произошел ночью 23 апреля, когда 25-летний подозреваемый бросил в стену литровую бутылку с горючей жидкостью, однако огонь не разгорелся.

Злоумышленник был задержан через два часа. По признанию мужчины, его убедили нарушить закон неизвестные, угрожавшие уголовным делом за то, что он якобы финансировал ВСУ.

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнего жителя Выборга, его подозревают в поджоге на железной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоПреступленияПоджогФСБ

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