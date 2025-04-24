В России увеличат лимит страховых выплат по сберегательным сертификатам
Лимит страховых выплат по сберегательным сертификатам будет увеличен в России. Об этом заявил премьер-министра Михаил Мишустин.
Он указал, что речь идёт о сертификатах на срок свыше трёх лет, лимит по которым планируется поднять до 2,8 млн рублей.
«Вдвое увеличим лимит страховых выплат по так называемым сберегательным сертификатам, подтверждающим вклад физического лица либо индивидуального предпринимателя в банке», - отметил глава правительства.
Ранее Мишустин заявил, что кабмин направит на поддержку жителей Курской области еще более 1,3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru