ФСБ раскрыла деятельность замешанного в международном мошенничестве колл-центра

Уточняется, что злоумышленники требовали от своих жертв переводить на подконтрольные банковские счеты деньги организаторам криминального объединения. Иностранцы получали средства в криптовалюте.

Подробности деятельности мошенников выясняются.

Ранее психолог Анна Баленко заявила, что более половины россиян обеспокоены тем, что их дети могут стать жертвами мошенников, при этом 57% родителей готовы купить мобильные телефоны своим детям уже в возрасте от 6 до 8 лет, а проверяют гаджеты только 18% родителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

