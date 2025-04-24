ФСБ раскрыла деятельность замешанного в международном мошенничестве колл-центра

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность колл-центра в Пермском крае, работники которого были замешаны в международной мошеннической схеме. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

«Мишень для мошенника»: Только 18% родителей проверяют гаджеты своих детей

Уточняется, что злоумышленники требовали от своих жертв переводить на подконтрольные банковские счеты деньги организаторам криминального объединения. Иностранцы получали средства в криптовалюте.

Подробности деятельности мошенников выясняются.

Ранее психолог Анна Баленко заявила, что более половины россиян обеспокоены тем, что их дети могут стать жертвами мошенников, при этом 57% родителей готовы купить мобильные телефоны своим детям уже в возрасте от 6 до 8 лет, а проверяют гаджеты только 18% родителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот / видео ФСБ
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