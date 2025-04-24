Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японцев — участников Второй мировой войны

Генпрокуратура отменила заключения о реабилитации совершивших преступления в годы Второй мировой войны десяти японских военных. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Путин разрешил заочно судить любых лиц за рубежом за преступления против РФ

Она отметила, что Генпрокуратура отправила соответствующие официальные уведомления. Японских военнослужащих обвиняют в диверсионной и шпионской деятельности, а также в совершении уголовно наказуемых деяний. Их вина полностью доказана, они не подлежат реабилитации.

Захарова заявила об отсутствии срока давности для преступлений японского милитаризма в годы Второй мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий заочно судить находящихся за рубежом лиц, например, релокантов, совершивших преступления против безопасности страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаРеабилитацияМария Захарова

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