Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японцев — участников Второй мировой войны

Она отметила, что Генпрокуратура отправила соответствующие официальные уведомления. Японских военнослужащих обвиняют в диверсионной и шпионской деятельности, а также в совершении уголовно наказуемых деяний. Их вина полностью доказана, они не подлежат реабилитации.

Захарова заявила об отсутствии срока давности для преступлений японского милитаризма в годы Второй мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий заочно судить находящихся за рубежом лиц, например, релокантов, совершивших преступления против безопасности страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

