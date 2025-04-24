Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японцев — участников Второй мировой войны
Генпрокуратура отменила заключения о реабилитации совершивших преступления в годы Второй мировой войны десяти японских военных. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что Генпрокуратура отправила соответствующие официальные уведомления. Японских военнослужащих обвиняют в диверсионной и шпионской деятельности, а также в совершении уголовно наказуемых деяний. Их вина полностью доказана, они не подлежат реабилитации.
Захарова заявила об отсутствии срока давности для преступлений японского милитаризма в годы Второй мировой войны.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий заочно судить находящихся за рубежом лиц, например, релокантов, совершивших преступления против безопасности страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru