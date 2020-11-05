«Сербия признает Косово». Эксперты рассказали, как накажут лидера косоваров

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку после оглашения судом в Гааге обвинительного приговора против него за военные преступления 1998–1999 годов.

Эксперт аналитического центра «Платформа общественной дипломатии Сербии» Екатерина Зотова в эфире НСН рассказала, что Хашим Тачи - слишком влиятельная фигура, чтобы можно было рассчитывать на серьезное наказание для него.

«Окажется ли за решеткой Тачи, вопрос на миллион, так как Тачи как глава одного из косовских кланов может повлиять на стабильность Косово, а также и при желании в Западной Европе. Поэтому, с точки зрения реальной политики, разумно предположить, что Тачи получает какое-то формальное наказание, оставаясь в политической тени, а Запад желаемую стабильность и мир в регионе», - считает Зотова.

Она отметила, что Косово является протекторатом США уже более 20 лет. Фактически это означает, по ее словам, что в крае выстроена такая система, которая в случае ухода одного члена косовской элиты заменяет его другим. Зотова рассказала, что элита самостоятельного Косово представляет собой бывших командиров косовской армии, и большинство из них будет так или иначе обвинены в военных преступлениях.