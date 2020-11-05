«Сербия признает Косово». Эксперты рассказали, как накажут лидера косоваров
Эксперты в эфире НСН оценили перспективы экс-президента самопрозглашенного Косово, признанного военным преступником.
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи подал в отставку после оглашения судом в Гааге обвинительного приговора против него за военные преступления 1998–1999 годов.
Эксперт аналитического центра «Платформа общественной дипломатии Сербии» Екатерина Зотова в эфире НСН рассказала, что Хашим Тачи - слишком влиятельная фигура, чтобы можно было рассчитывать на серьезное наказание для него.
«Окажется ли за решеткой Тачи, вопрос на миллион, так как Тачи как глава одного из косовских кланов может повлиять на стабильность Косово, а также и при желании в Западной Европе. Поэтому, с точки зрения реальной политики, разумно предположить, что Тачи получает какое-то формальное наказание, оставаясь в политической тени, а Запад желаемую стабильность и мир в регионе», - считает Зотова.
Она отметила, что Косово является протекторатом США уже более 20 лет. Фактически это означает, по ее словам, что в крае выстроена такая система, которая в случае ухода одного члена косовской элиты заменяет его другим. Зотова рассказала, что элита самостоятельного Косово представляет собой бывших командиров косовской армии, и большинство из них будет так или иначе обвинены в военных преступлениях.
«Поэтому, с точки зрения сегодняшних косовских политиков, выглядит очень практичным уйти за кулисы и назначить в переговорщики подконтрольных подопечных», - отметила Зотова.
По ее словам, США заинтересованы в отделении Косово ещё с конца 90-х годов, потому Сербии стоит говорить о правовом регулировании конфликта в рамках резолюции СБ ООН 1244, уважая интересы обеих сторон. При этом и европейские политики тоже не спешат нормализовать эту ситуацию.
«Создаётся ощущение, что такая "серая зона" в Европе необходима определенным политическим кругам, а также странам, заинтересованным в потенциальных конфликтах в Юго-Восточной Европе, - добавила Зотова.
Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков в эфире НСН в свою очередь заявил, что в долгосрочном плане Сербия все же признает Косово как независимое государство, выторговав для себя привилегии.
«Это обязательно будет включать в себя вопрос статуса сербских анклавов на территории Косово», - добавил Колосков.
По его мнению, президент Сербии Александр Вучич ведет общество к принятию факта потери Косово для страны.
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Сербия официально считает Косово, населенное албанцами, своей территорией, однако фактически не контролирует регион. С другой стороны, власти Косово не контролируют северную часть региона, населенную сербами. Россия не признает независимость региона.
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