Forbes: США тайно передали ВСУ мощную бронемашину для прорыва обороны
США «незаметно» передали ВСУ как минимум одну бронированную машину Assault Breachers для «прорыва» обороны РФ. Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
В материале отмечается, что Assault Breachers — самая мощная бронемашина Штатов, а также одна из наиболее защищенных и универсальных для прорыва. Речь может идти о передаче Киеву шести единиц техники.
«Вполне вероятно, что Белый дом в своих периодических заявлениях относительно военной помощи Украине отнес переданные машины к расплывчатой категории "оборудования для разминирования"», — подчеркнул Экс.
Автор обратил внимание, что бронемашины не значились в официальных списках военной помощи Киеву. Однако Assault Breachers можно было заметить на сделанных 3 ноября фотографиях, размещенных на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $125 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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