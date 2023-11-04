Forbes: США тайно передали ВСУ мощную бронемашину для прорыва обороны

В материале отмечается, что Assault Breachers — самая мощная бронемашина Штатов, а также одна из наиболее защищенных и универсальных для прорыва. Речь может идти о передаче Киеву шести единиц техники.

«Вполне вероятно, что Белый дом в своих периодических заявлениях относительно военной помощи Украине отнес переданные машины к расплывчатой ​​категории "оборудования для разминирования"», — подчеркнул Экс.

Автор обратил внимание, что бронемашины не значились в официальных списках военной помощи Киеву. Однако Assault Breachers можно было заметить на сделанных 3 ноября фотографиях, размещенных на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $125 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

