Forbes назвал Брексит шансом для России
Хаос вокруг выхода Британии из Евросоюза может быть возможностью для России наладить отношения с Европой, пишет обозреватель Forbes. Подробнее в материале НСН.
Брексит может пойти на пользу России и стать хорошей возможностью улучшить свое положение на международной арене, пишет обозреватель журнала Forbes Джеймс Роджерс.
«Инвесторы и политики по всему миру наблюдают за продолжающимся политическим хаосом в Лондоне, чтобы понять, что это будет для них значить. В нынешнем непредсказуемом международном климате Россия может увидеть возможность. Недавние, небольшие признаки пока что являются именно этим - но предстоящий уход Великобритании из Европейского Союза может сделать более вероятными политические изменения, которые могут принести пользу Москве», — цитирует спецкор НСН статью Forbes.
Автор напоминает, что на недавнем саммите G7 Дональд Трамп говорил о необходимости вернуть в международный клуб Россию, но признает, что, несмотря на это, перспективы улучшения российского положения на международной арене не велики. При этом смена власти на Украине может быть хорошим шансом наладить отношения Москвы и Киева, что пока является одним из основных препятствий для восстановления отношений России и Запада. Об этом накануне говорил министр иностранных дел Финляндии в интервью Financial Times, отмечает автор статьи в Forbes.
Так или иначе, выход Великобритании из Евросоюза должен пойти на пользу России, пишет Роджерс.
«После завершения Брексита один из самых суровых критиков Кремля больше не будет влиять на политику ЕС, предлагая Москве возможность улучшить отношения с остальной Европой», — передает спецкор НСН.
Однако и с уходом Британии из ЕС останутся препятствия для потепления в российско-западных отношениях, замечает автор. Но вместе с идеей Трампа возродить G8 с участием России, есть больше оснований на это надеяться.
Напомним, что накануне нижняя палата британского парламента приняла законопроект о переносе Брексита на три месяца – до 31 января 2019 года. Кроме того, в принятом законопроекте предусмотрено обязательное соглашение с Евросоюзом по условиям выхода Британии из его состава. Теперь законопроект должна принять Палата лордов, а затем подписать королева Елизавета II.
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