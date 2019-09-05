Forbes назвал Брексит шансом для России

Брексит может пойти на пользу России и стать хорошей возможностью улучшить свое положение на международной арене, пишет обозреватель журнала Forbes Джеймс Роджерс.

«Инвесторы и политики по всему миру наблюдают за продолжающимся политическим хаосом в Лондоне, чтобы понять, что это будет для них значить. В нынешнем непредсказуемом международном климате Россия может увидеть возможность. Недавние, небольшие признаки пока что являются именно этим - но предстоящий уход Великобритании из Европейского Союза может сделать более вероятными политические изменения, которые могут принести пользу Москве», — цитирует спецкор НСН статью Forbes.

Автор напоминает, что на недавнем саммите G7 Дональд Трамп говорил о необходимости вернуть в международный клуб Россию, но признает, что, несмотря на это, перспективы улучшения российского положения на международной арене не велики. При этом смена власти на Украине может быть хорошим шансом наладить отношения Москвы и Киева, что пока является одним из основных препятствий для восстановления отношений России и Запада. Об этом накануне говорил министр иностранных дел Финляндии в интервью Financial Times, отмечает автор статьи в Forbes.