Финляндия призвала Евросоюз больше стараться улучшить отношения с Россией

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил в интервью газете Financial Times, что Евросоюз должен приложить больше усилий к улучшению отношений с Россией. По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить безопасность Европы на фоне международных конфликтов, напряженных трансатлантических отношений и выхода Великобритании из ЕС.

«Очень сложно представить себе решение глобальных кризисов без России или решение, в которых Россия каким-то образом не является активным участником», — цитирует финского министра спецкор НСН.

Хаависто добавил, что смена власти на Украине может быть возможностью развития российско-европейских отношений, которые резко ухудшились после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Издание отмечает, что в призыве улучшить отношения с Россией финский министр не одинок, ведь ранее президент Франции Эммануэль Макрон призывал обе стороны российского-украинского конфликта к разрешению кризиса. Однако, продолжает газета, призыв Хаависто скорее всего будет воспринят некоторыми странами-членами ЕС довольно скептически, в том числе и бывшими членами СССР, которые считают, что «во главе с Владимиром Путиным Россия вряд ли поменяет свое поведение».

Напомним, что в настоящее время Финляндия председательствует в Совете Евросоюза. Её полугодовалое председательство началось 1 июля и закончится 31 декабря этого года.

