Бербок призвала правительство ФРГ одобрить отправку ракет Taurus Украине

Дипломат отметила, что за полтора года стало понятно, как военная поддержка Берлина важна для самообороны Киева. Бербок подчеркнула, что Германия и впредь будет вносить весомый вклад в ПВО Украины. В вопросе поставок Taurus «каждый день на счету», подчеркнула она.

Кроме того, Бербок одобрила согласие Нидерландов и Дании передать истребители F-16 производства США Украине.

Ранее Бербок назвала «линии солидарности» Евросоюза альтернативой зерновой сделке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

