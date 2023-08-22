Бербок призвала правительство ФРГ одобрить отправку ракет Taurus Украине

Германия должна максимально быстро одобрить отправку ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщила газета Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Не заиграйтесь в самолетики»: Медведев предостерег Европу от поставок F-16 Киеву

Дипломат отметила, что за полтора года стало понятно, как военная поддержка Берлина важна для самообороны Киева. Бербок подчеркнула, что Германия и впредь будет вносить весомый вклад в ПВО Украины. В вопросе поставок Taurus «каждый день на счету», подчеркнула она.

Кроме того, Бербок одобрила согласие Нидерландов и Дании передать истребители F-16 производства США Украине.

Ранее Бербок назвала «линии солидарности» Евросоюза альтернативой зерновой сделке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бербок
ТЕГИ:ОружиеПоставкиУкраинаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры