Фонд мира ЕС выделит еще €500 млн на военную помощь Украине

Европейский фонд мира выделит еще €500 млн для Украины, тем самым удвоив военную помощь этой стране. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Страны ЕС выделили €500 млн на нашу военную поддержку Украины. Европейский фонд мира удвоит эту поддержку, добавив еще €500 млн. Это произойдет очень быстро, сегодня деньги перемещаются быстро», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Борреля, выделение средств на военную помощь Киеву поддержали все страны ЕС.

Кроме того, глава евродипломатии сообщил, что ЕС планирует готовить новые санкции в отношении РФ и «русских олигархов».

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз достиг предела возможностей в финансовых санкциях против РФ.

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ФОТО: pxhere.com
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