Фонд мира ЕС выделит еще €500 млн на военную помощь Украине

«Страны ЕС выделили €500 млн на нашу военную поддержку Украины. Европейский фонд мира удвоит эту поддержку, добавив еще €500 млн. Это произойдет очень быстро, сегодня деньги перемещаются быстро», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Борреля, выделение средств на военную помощь Киеву поддержали все страны ЕС.

Кроме того, глава евродипломатии сообщил, что ЕС планирует готовить новые санкции в отношении РФ и «русских олигархов».

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз достиг предела возможностей в финансовых санкциях против РФ.

