Макрон призвал ЕС готовиться к разным сценариям с газом России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза должны быть готовы к различным сценариям с поставкой российского газа. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам французского лидера, пока от российской стороны идут сообщения о том, что поставки газа в Европу продолжаются в полном объеме.
Президент также отметил, что первой задачей является защитить граждан и предприятия на фоне роста цен на газ. В частности, Макрон отметил, что планируется поиск других поставщиков в ближайшей перспективе.
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