Макрон призвал ЕС готовиться к разным сценариям с газом России

По словам французского лидера, пока от российской стороны идут сообщения о том, что поставки газа в Европу продолжаются в полном объеме.

Президент также отметил, что первой задачей является защитить граждан и предприятия на фоне роста цен на газ. В частности, Макрон отметил, что планируется поиск других поставщиков в ближайшей перспективе.

