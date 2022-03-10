Макрон призвал ЕС готовиться к разным сценариям с газом России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза должны быть готовы к различным сценариям с поставкой российского газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам французского лидера, пока от российской стороны идут сообщения о том, что поставки газа в Европу продолжаются в полном объеме.

Президент также отметил, что первой задачей является защитить граждан и предприятия на фоне роста цен на газ. В частности, Макрон отметил, что планируется поиск других поставщиков в ближайшей перспективе.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль Макрон
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