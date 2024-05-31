СМИ: Фонд Джорджа Клуни намерен добиться ордера на арест журналистов из России
Фонд актера Джорджа Клуни намерен добиться выдачи ордеров на арест российских журналистов, которые работают в Европе. Об этом сообщил директор по юридическим вопросам входящего в Фонд Клуни проекта Docket Анна Нейстат в эфире радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).
По ее словам, организация намерена направлять запросы на возбуждение уголовного дела о пропаганде войны, соответствующая статья есть в уголовных кодексах нескольких стран. В этом случае прокуроры смогут выписать ордер на арест.
Как поясняет Нейстат, российские журналисты могут быть арестованы в любой европейской стране и затем экстрадированы в государство, в котором ведется расследование по уголовному делу.
Ранее США и Евросоюз запустили совместный механизм, призванный оказывать противодействие приписываемой России и Китаю пропаганде на Западных Балканах, напоминает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Фонд Джорджа Клуни намерен добиться ордера на арест журналистов из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru