СМИ: Фонд Джорджа Клуни намерен добиться ордера на арест журналистов из России

По ее словам, организация намерена направлять запросы на возбуждение уголовного дела о пропаганде войны, соответствующая статья есть в уголовных кодексах нескольких стран. В этом случае прокуроры смогут выписать ордер на арест.

Как поясняет Нейстат, российские журналисты могут быть арестованы в любой европейской стране и затем экстрадированы в государство, в котором ведется расследование по уголовному делу.

Ранее США и Евросоюз запустили совместный механизм, призванный оказывать противодействие приписываемой России и Китаю пропаганде на Западных Балканах, напоминает «Радиоточка НСН».

