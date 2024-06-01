Песков назвал безумцами сотрудников Фонда Клуни за идею ареста журналистов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение «Фонда Клуни за справедливость», учрежденного актером Джорджем Клуни и его женой Амаль, добиваться арестов российских журналистов за границей. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ: Фонд Джорджа Клуни намерен добиться ордера на арест журналистов из России

Отвечая на вопрос об оценке ситуации Кремлем, Песков предложил российским журналистам «спросить аргументацию у этих безумцев».

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket, входящего в Фонд Клуни, Анна Нейстат заявила, что организация будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из РФ, которые работают в Европе. По ее словам, планируется направлять запросы на возбуждение уголовного дела о пропаганде войны, в уголовных кодексах некоторых стран есть соответствующая статья.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЖурналистыРоссияДмитрий Песков

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