Фонд Гейтса выделит еще $250 млн на борьбу с COVID-19

А ранее основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс заявил о том, что человечество находится под угрозой новой пандемии. Об этом он заявил в своем подкасте с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи.

Гейтс, отвечая на вопрос Джонс по поводу вероятности новой пандемии, ответил, что «нам повезет, если это случится лет через двадцать». Также, по прогнозам миллиардера, велика вероятность, при которой это может произойти через три года.

При этом, он полагает, что к новой пандемии человечество придет более подготовленным – с отработанными алгоритмами введения карантина, улучшенными системами тестирования вирусоносителей, пишет РИА Новости.

«Во второй раз мы не будем такими глупыми», — отметил основатель Microsoft.

