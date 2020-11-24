Маск обошел Гейтса в списке самых богатых людей мира

В результате Билл Гейтс сейчас находится на третьей строчке, его капитал равен 127,7 миллиарда долларов.

В пятерку богатейших людей в мире попали президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, а также основатель Facebook Марк Цукерберг.

Ранее сообщалось, что росту состояния Илона Маска способствовал скачок акций Tesla почти на 20% на фоне новости о том, что компания до конца 2020 года войдет в индекс S&P. Маску принадлежит 21% акций Tesla, пишет «Газета.ру».

