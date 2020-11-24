Маск обошел Гейтса в списке самых богатых людей мира
Самым богатым человеком в мире остается основатель Amazon Джефф Безос с состоянием около 182 миллиардов долларов. Он занял первую строчку рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.
На втором месте оказался глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, который потеснил основателя Microsoft Билла Гейтса. Состояние Маска оценивается в 127,9 миллиарда долларов, что выше на 100,3 миллиарда долларов, чем годом ранее. Аналитики агентства отмечают, что это стало рекордным годовым ростом.
В результате Билл Гейтс сейчас находится на третьей строчке, его капитал равен 127,7 миллиарда долларов.
В пятерку богатейших людей в мире попали президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, а также основатель Facebook Марк Цукерберг.
Ранее сообщалось, что росту состояния Илона Маска способствовал скачок акций Tesla почти на 20% на фоне новости о том, что компания до конца 2020 года войдет в индекс S&P. Маску принадлежит 21% акций Tesla, пишет «Газета.ру».
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