Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали новый состав Европейской комиссии. Трансляция пленарной сессии в Страсбурге ведётся на сайте парламента.
В частности, за новый состав ЕК проголосовали 370 из 688 голосовавших депутатов. Против высказались 282 парламентария, ещё 36 воздержались.
Главой новой Еврокомиссии стала Урсула фон дер Ляйен, ранее избранная на второй срок. Жозепа Борреля на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности сменит эстонка Кая Каллас.
Ранее кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен будет готовить Евросоюз к возможной военной конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru