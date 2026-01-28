В России иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D

Приезжающих в Россию иностранцев в этом году начнут обследовать на гепатиты В, С и D. Об этом заявила замдиректора департамента организации экстренной медпомощи и управления рисками здоровью Минздрава Наталья Пакскина, передает РИА Новости.

По ее словам, Минздрав подготовил проект изменений в приказ о медицинском освидетельствовании. Документ проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти, его уже согласовали в Роспотребнадзоре.

«То есть мы, по большому счету, на финишной прямой. То есть мы включили как раз медицинское обследование иностранцев на гепатиты В и С, в том числе с дельта-агентом (гепатит D. - НСН)», - сказала Пакскина.

Обследование иностранцев начнут с 2026 года.

Ранее в России изменили правила прохождения диспансеризации, включив в нее скрининги на вирусные гепатиты.

