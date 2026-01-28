Сенатор Вайнберг сложил полномочия и отправится на СВО

Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг отправится в зону проведения специальной военной операции. Об этом заявил спикер парламента региона Евгений Люлин, передает пресс-служба законодательного органа.

Ранее стало известно, что Вайнберг подал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора по собственному желанию, пишет RT. Совет Федерации принял решение о прекращении полномочий члена палаты.

«Заявление о сложении полномочий Александр Владеленович написал... в связи с личным решением отправиться на СВО», - отметил Люлин.

По его словам, решение было взвешенным и обдуманным. Вайнберг с начала СВО помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи и посещал зону боевых действий. Сенатор решил сосредоточить усилия на помощи бойцам, Люлин назвал это поступком настоящего мужчины.

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
