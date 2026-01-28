СМИ: Операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков

Россиянам перестали поступать звонки на мобильные телефоны с маркировкой от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка. Об этом пишет РБК.

По данным издания, с 27 января большая четверка сотовых операторов перестала показывать абонентам промаркированные звонки из крупнейших банков.

Как отметили источники РБК, решение связано с тем, что финансовые организации не заключили договоры с компаниями об этой услуге, которая является обязательной в соответствии с нормами по борьбе с мошенничеством. С октября мобильные операторы начали взимать плату с юрлиц за эту опцию, между компаниями должно быть заключено соглашение.

Между тем российские банки обязали с 1 сентября применять единый универсальный QR-код при переводах средств.

