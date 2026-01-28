Что за психотип: Врач объяснил, почему Трампа считают «выжившим из ума»

Александр Конфисахор заявил НСН, что у Трампа необычный психотип, он не продукт политической системы, у него свои ценности, которые отличаются от типичного поведения глав государств. 

Американский президент Дональд Трамп не имеет воспитания «классического» президента, поэтому зачастую его поведение и заявления воспринимаются как ненормальные, заявил НСН доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор.

Один из союзников Дональда Трампа в Европе, премьер-министр Словакии Роберт Фицо после личной встречи с ним во Флориде заявил европейским дипломатам в кулуарах саммита ЕС 22 января, что «шокирован психологическим состоянием» президента США, пишет Politico. Сама встреча прошла 17 января в Мар-а-Лаго на фоне угроз Трамп в отношении Гренландии и после операции в Венесуэле. Фицо после встречи публично говорил о «глубоком уважении и доверии». Однако утверждается, что непублично он охарактеризовал Трампа евродипломатам как «выжившего из ума». Пресс-секретарь Белого дома назвала публикацию фейковым вбросом. Конфисахор объяснил, почему Трамп иногда ведет себя странно.

«В психологии граница между патологией и нормой очень размыта, ее в принципе не существует. Поэтому сказать точно по внешним признакам не возьмется ни один специалист, есть ли у человека проблемы. Потому что некоторые особенности личности могут выглядеть необычно и странно в одном обществе, а в другом могут быть нормой. Поэтому не всегда то, что мы считаем отклонениями, является таковым. Но мы видим, что реакции Трампа, его поведение и комментарии зачастую не укладываются в парадигму здравого смысла, они отличаются от того, что мы привыкли ждать от уровня международных отношений. Но необходимо учитывать психотип Трампа, он не продукт политической системы. У него своя особая система ценностей и отношений, он отличается от «классического» президента с классическим воспитанием, он выбивается за привычные рамки. Поэтому такие оценки и появляются», - объяснил он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о наличии у президента США возрастных изменений психики и ухудшении его когнитивных функций, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

