«В психологии граница между патологией и нормой очень размыта, ее в принципе не существует. Поэтому сказать точно по внешним признакам не возьмется ни один специалист, есть ли у человека проблемы. Потому что некоторые особенности личности могут выглядеть необычно и странно в одном обществе, а в другом могут быть нормой. Поэтому не всегда то, что мы считаем отклонениями, является таковым. Но мы видим, что реакции Трампа, его поведение и комментарии зачастую не укладываются в парадигму здравого смысла, они отличаются от того, что мы привыкли ждать от уровня международных отношений. Но необходимо учитывать психотип Трампа, он не продукт политической системы. У него своя особая система ценностей и отношений, он отличается от «классического» президента с классическим воспитанием, он выбивается за привычные рамки. Поэтому такие оценки и появляются», - объяснил он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о наличии у президента США возрастных изменений психики и ухудшении его когнитивных функций, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

