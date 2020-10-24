Фоменко согласился с Папой Римским относительно однополых браков

«Я полностью на стороне Папы Римского. Конечно же, нужно все легализовать. Я считаю, что любая легализация – это вещь хорошая. Сначала легализуем однополые браки, а потом нужно будет подумать и о животных. Например, может быть, две коровы хотели бы пожениться. Почему мы не даем им такой возможности? Поэтому считаю, что Папа Римский прав, легализация должна быть всего. В конце концов, водка же легализована. Сначала водка, а потом однополые союзы – вот так это и работает. Это мост от одного к другому», – отметил он.

Кроме того, Николай Фоменко в эксклюзивном интервью НСН предположил, как именно ученые разработают объединенную вакцину от коронавируса и гриппа, вспомнив фильмы про Джеймса Бонда – «смешают, но не взболтают».

