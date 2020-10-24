Фоменко согласился с Папой Римским относительно однополых браков
Актер и телеведущий Николай Фоменко в беседе с НСН предположил, что будет после одобрения однополых браков со стороны Папы Римского.
Папа Римский Франциск поддержал легализацию однополых союзов, что вызвало бурную реакцию во всем мире.
Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко в эфире НСН с неприкрытой иронией поддержал понтифика.
«Я полностью на стороне Папы Римского. Конечно же, нужно все легализовать. Я считаю, что любая легализация – это вещь хорошая. Сначала легализуем однополые браки, а потом нужно будет подумать и о животных. Например, может быть, две коровы хотели бы пожениться. Почему мы не даем им такой возможности? Поэтому считаю, что Папа Римский прав, легализация должна быть всего. В конце концов, водка же легализована. Сначала водка, а потом однополые союзы – вот так это и работает. Это мост от одного к другому», – отметил он.
Кроме того, Николай Фоменко в эксклюзивном интервью НСН предположил, как именно ученые разработают объединенную вакцину от коронавируса и гриппа, вспомнив фильмы про Джеймса Бонда – «смешают, но не взболтают».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- Байден заявил о намерении предоставить гражданство 11 млн иммигрантов
- США ввели санкции против научно-исследовательского института РФ
- НКР заявила о повреждении газопровода при ракетном обстреле
- Собянин: Москве не нужны новые ограничения из-за COVID-19
- На Эльбрусе четвертый день ищут пропавшую туристку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru