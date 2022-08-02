СМИ: с базы на Окинаве были подняты 13 военных самолётов США
2 августа 202217:45
Военные самолёты США были подняты с военной базы США Кадена на японской Окинаве, сообщает японский телеканал NHK.
По данным канала, это пять самолётов-заправщиков и восемь истребителей F-15. Также в воздух подняли самолёт радиотехнической разведки Lockheed EP-3.
Ранее в китайских СМИ появилась информация о вылете истребителей Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая в направлении Тайваньского пролива, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru