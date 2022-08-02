СМИ: с базы на Окинаве были подняты 13 военных самолётов США

По данным канала, это пять самолётов-заправщиков и восемь истребителей F-15. Также в воздух подняли самолёт радиотехнической разведки Lockheed EP-3.

Ранее в китайских СМИ появилась информация о вылете истребителей Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая в направлении Тайваньского пролива, сообщает RT.