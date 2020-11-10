Физик рассказал о том, почему климат в России становится теплее

Семенов в эфире телеканала объяснил, что площадь льда в Арктике сокращается, и этот процесс усилился в последние 20 лет. По его мнению, на море влияет теплая погода. Также ученый отметил тот факт, что в смене погодных условий виновато глобальное потепление.

По словам физика, за прошедшие 30 лет средняя температура на территории России выросла на 1 градус, что составляет значительное повышение. По мнению физика, потепление климата в России может принести множество положительных изменений, однако таяние вечной мерзлоты может принести и значительный ущерб.

По данным специалиста, на вечной мерзлоте в стране держится "огромная часть" различной инфраструктуры. Также Семенов отметил возможность увеличения количества различных экстремальных "погодных событий", таких как наводнения, грозы, пожары.



