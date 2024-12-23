Фицо заявил о готовности Москвы поставлять газ на Запад
23 декабря 202402:31
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что глава России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы и дальше поставлять газ на Запад.
Информацию о встрече Фицо и Владимира Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru