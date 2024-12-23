Фицо заявил о готовности Москвы поставлять газ на Запад

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что глава России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы и дальше поставлять газ на Запад.

Кремль раскрыл некоторые подробности встречи Путина и Фицо

Информацию о встрече Фицо и Владимира Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЗападВладимир ПутинГазСловакия

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