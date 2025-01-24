Распоряжение было направлено федеральным тюрьмам под названием «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве».

Кроме того, также в местах заключения прекратится связанное со сменой пола медобслуживание заключенных. В указе отмечается, что попытки смены пола вредят женщинам, «лишая их достоинства, безопасности и благополучия».

Всего, сообщает Федеральное бюро тюрем США, в американских тюрьмах содержатся порядка 1 500 трансгендерных женщин, вместе с тем 15% заключенных в женских учреждениях — трансгендеры.

Ранее президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что трансгендерам необходимо запретить участие в мировом спорте и отправить их на лечение. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

