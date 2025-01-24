Трамп распорядился отправлять в мужские тюрьмы трансгендерных женщин
Американский лидер Дональд Трамп распорядился содержать в мужских тюрьмах трансгендерных (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) женщин. Об этом сообщила газета The New York Times.
Распоряжение было направлено федеральным тюрьмам под названием «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве».
Кроме того, также в местах заключения прекратится связанное со сменой пола медобслуживание заключенных. В указе отмечается, что попытки смены пола вредят женщинам, «лишая их достоинства, безопасности и благополучия».
Всего, сообщает Федеральное бюро тюрем США, в американских тюрьмах содержатся порядка 1 500 трансгендерных женщин, вместе с тем 15% заключенных в женских учреждениях — трансгендеры.
Ранее президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что трансгендерам необходимо запретить участие в мировом спорте и отправить их на лечение. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru