Фицо: ЕС ждут суровые последствия из-за остановки транзита газа из РФ
Прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для стран Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Соответствующее видеообращение опубликовано на странице политика в одной из социальных сетей.
По его словам, такая ситуация отразится не только на России.
С 8:00 часов утра 1 января 2025 года российская компания «Газпром» прекратила поставки газа через Украину из-за утраты юридической и технической возможностей.
Ранее директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев предположил, что Россия частично может поставлять природный газ в страны ЕС через территорию Турции и Болгарии, минуя Украину, и используя для этого маршруты «Балканского потока» и Трансбалканского газопровода, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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