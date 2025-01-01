Фицо: ЕС ждут суровые последствия из-за остановки транзита газа из РФ

Прекращение поставок российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для стран Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Соответствующее видеообращение опубликовано на странице политика в одной из социальных сетей.

По его словам, такая ситуация отразится не только на России.





С 8:00 часов утра 1 января 2025 года российская компания «Газпром» прекратила поставки газа через Украину из-за утраты юридической и технической возможностей.

Ранее директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев предположил, что Россия частично может поставлять природный газ в страны ЕС через территорию Турции и Болгарии, минуя Украину, и используя для этого маршруты «Балканского потока» и Трансбалканского газопровода, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».