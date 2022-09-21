«Фиона» превратилась в ураган над Атлантикой

Циклон «Фиона» усилился до урагана. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, урагану присвоена четвертая из пяти категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость порывов ветра в пределах стихии составляет около 58 м/с.

В настоящее время «Фиона» приближается к острову Кайкос в Атлантическом океане, который имеет статус заморской территории Великобритании. Циклон движется на север со скоростью 13 км/ч. Объявлено штормовое предупреждение.

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Ранее «Фиона» уже прошла по юго-восточному побережью Пуэрто-Рико. Как передаёт ТАСС, президент США Джо Байден подписал указ об объявлении в Пуэрто-Рико режима ЧС и распорядился предоставить властям этого ассоциированного с США государства федеральную помощь.

18 сентября гроза, ливень и шквалистый ветер обрушились на Курскую область. В результате непогоды 87 населенных пунктов, в которых проживает больше пяти тысяч человек, остались без электричества, два человека погибли.

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ФОТО: Pixabay
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