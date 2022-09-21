«Фиона» превратилась в ураган над Атлантикой

Циклон «Фиона» усилился до урагана. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, урагану присвоена четвертая из пяти категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость порывов ветра в пределах стихии составляет около 58 м/с.

В настоящее время «Фиона» приближается к острову Кайкос в Атлантическом океане, который имеет статус заморской территории Великобритании. Циклон движется на север со скоростью 13 км/ч. Объявлено штормовое предупреждение.