Около тысячи жителей Курской области остаются без электричества

Ураган в Курской области обесточил город Льгов и 15 населенных пунктов. Без электроснабжения после удара стихии остаются без малого тысяча человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Гроза, ливень и шквалистый ветер обрушились на регион в воскресенье вечером. В результате непогоды 87 населенных пунктов, в которых проживает больше пяти тысяч человек, остались без электричества, два человека погибли.

В эфире телеканала «Россия 24» Старовойт отметил, что в ремонтные бригады в экстренном порядке восстанавливают повреждённые сети. Тем не менее по состоянию на утро понедельника без электроснабжения ещё остаются потребители шести муниципальных образований: «это пятнадцать населенных пунктов и город Льгов, 330 домовладений с населением 953 человека", - сказал Старовойт.

Ликвидация последствий урагана продолжается. Ранее сообщалось, что электричество отсутствует в Глушковском, Кореневском, Льговском и Хомутовском районах региона.

