Финский оператор VR заявил об остановке контактов с «РЖД»

В сообщении говорится, что решение было принято из-за ситуаци на Украине, между перевозчиками сохранится только необходимая коммуникация по трансграничному транспорту.

«По просьбе властей перевозка пассажиров поездами «Аллегро» пока продолжается», - добавили в VR.

Ранее Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил российских и белорусских хоккеистов от участия в чемпионате мира, который пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая, сообщают «Невские новости».