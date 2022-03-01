Финский оператор VR заявил об остановке контактов с «РЖД»

Исполнительный директор железнодорожного оператора VR Лаури Сиппонен заявил главе «РЖД» Олегу Белозерову о решении воздерживаться от всех контактов, сообщает пресс-служба финской компании.

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В сообщении говорится, что решение было принято из-за ситуаци на Украине, между перевозчиками сохранится только необходимая коммуникация по трансграничному транспорту.

«По просьбе властей перевозка пассажиров поездами «Аллегро» пока продолжается», - добавили в VR.

Ранее Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил российских и белорусских хоккеистов от участия в чемпионате мира, который пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: visual.rzd.ru / Пресс-служба РЖД
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