Финский МИД опубликовал инструкции о наборе добровольцев для Украины

В сообщении ведомства говорится, что власти «не рекомендуют и не пропагандируют волонтерство в качестве бойца», однако готовы оказывать отправившимся в зону конфликта финнам помощь в соответствии с законом о консульских услугах.

«Добровольное участие в боевых действиях в Вооруженных силах Украины не является преступлением в Финляндии», - отмечается в заявлении.

Также в финском МИД подчеркнули, что если гражданин страны будет подозреваться в совершении военного преступления, то он может быть привлечен к уголовной ответственности в Финляндии.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России Верховный суд ДНР приговорил наёмника из Грузии к пожизненному лишению свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».