Финский МИД опубликовал инструкции о наборе добровольцев для Украины
МИД Финляндии составил список инструкций для финских граждан, желающих воевать за Украину. Соответствующие рекомндации опубликованы на сайте министерства.
В сообщении ведомства говорится, что власти «не рекомендуют и не пропагандируют волонтерство в качестве бойца», однако готовы оказывать отправившимся в зону конфликта финнам помощь в соответствии с законом о консульских услугах.
«Добровольное участие в боевых действиях в Вооруженных силах Украины не является преступлением в Финляндии», - отмечается в заявлении.
Также в финском МИД подчеркнули, что если гражданин страны будет подозреваться в совершении военного преступления, то он может быть привлечен к уголовной ответственности в Финляндии.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России Верховный суд ДНР приговорил наёмника из Грузии к пожизненному лишению свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru