СМИ: Воевавший за ВСУ 19-летний поляк погиб в Донбассе

Гражданин Польши, сражавшийся на стороне Украины, погиб в районе Красноармейска (Покровска). Об этом сообщило польское агентство PAP.

По данным агентства, 19-летний Филипп Антосяк воевал в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и занимался оснащением тяжелых беспилотников.

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Минобороны ранее сообщало, что с начала конфликта на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из которых 5 962 были ликвидированы.

Среди них больше всего граждан Польши — из 2 960 были уничтожены 1 497, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
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