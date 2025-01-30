СМИ: Воевавший за ВСУ 19-летний поляк погиб в Донбассе

Минобороны ранее сообщало, что с начала конфликта на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из которых 5 962 были ликвидированы.

Среди них больше всего граждан Польши — из 2 960 были уничтожены 1 497, передает «Радиоточка НСН».

