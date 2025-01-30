СМИ: Воевавший за ВСУ 19-летний поляк погиб в Донбассе
30 января 202519:28
Гражданин Польши, сражавшийся на стороне Украины, погиб в районе Красноармейска (Покровска). Об этом сообщило польское агентство PAP.
По данным агентства, 19-летний Филипп Антосяк воевал в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и занимался оснащением тяжелых беспилотников.
Минобороны ранее сообщало, что с начала конфликта на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из которых 5 962 были ликвидированы.
Среди них больше всего граждан Польши — из 2 960 были уничтожены 1 497, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru