Финский курорт обанкротился из-за отсутствия туристов из России
Гостиничный комплекс со спа-центром Pajarinhovi, располагающийся на востоке Финляндии, обанкротился из-за отсутствия отдыхающих из России. Об этом сообщила газета Iltalehti.
Отмечается, что долг компании составил $1,3 млн (порядка 120 миллионов рублей). Заявление о банкротстве подали в районный суд финской области Северная Карелия.
По словам директора курортного комплекса Калле Кескимяки, банкротство спровоцировали пандемия COVID-19, рост стоимости электроэнергии и отток российских туристов. Он подчеркнул, что у компании не было другого выхода.
Ранее сообщалось, что число поездок за границу туристов из России за девять месяцев нынешнего года выросло в полтора раза к тому же периоду 2022 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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