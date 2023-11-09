Финский курорт обанкротился из-за отсутствия туристов из России

Отмечается, что долг компании составил $1,3 млн (порядка 120 миллионов рублей). Заявление о банкротстве подали в районный суд финской области Северная Карелия.

По словам директора курортного комплекса Калле Кескимяки, банкротство спровоцировали пандемия COVID-19, рост стоимости электроэнергии и отток российских туристов. Он подчеркнул, что у компании не было другого выхода.

Ранее сообщалось, что число поездок за границу туристов из России за девять месяцев нынешнего года выросло в полтора раза к тому же периоду 2022 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

