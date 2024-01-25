Финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с Россией

Отмечается, что все нарушители границы — выходцы из стран Ближнего Востока. Их задержали 25 января в Иматре, к северу от пограничного пункта. Все они запросили убежище на территории Финляндии.

Ранее МИД России сообщило о выходе страны из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

