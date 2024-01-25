Финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с Россией
25 января 202416:40
Пограничники Юго-Восточной Финляндии задержали на закрытой границе с Россией 18 мужчин, женщин и детей. Об этом сообщил официальный Портал пограничной службы Финляндии.
Отмечается, что все нарушители границы — выходцы из стран Ближнего Востока. Их задержали 25 января в Иматре, к северу от пограничного пункта. Все они запросили убежище на территории Финляндии.
Ранее МИД России сообщило о выходе страны из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru