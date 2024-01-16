Ilta-Sanonat: Финляндия не откроет границу с РФ в феврале
Власти Финляндии не станут открывать контроль-пропускные пункты на границе с Россией в феврале, сообщила газета Ilta-Sanonat со ссылкой на источник в кабинете министров.
Собеседник издания заявил, что правительство еще не решило, будет ли рассматривать заявления на предоставление убежища от граждан третьих стран. Долгосрочного решения проблемы мигрантов еще нет, констатировал источник.
Он допустил, что граница с Россией может остаться закрытой на неопределенный период времени.
Финляндия 11 января продлила закрытие границы с РФ до 11 февраля. Хельсинки начал вводить ограничения в ноябре 2023 года на фоне роста потока беженцев.
По данным финской телерадиокомпании Yle, власти намерены запретить россиянам проводить сделки с недвижимостью, отмечает «Радиоточка НСН».
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