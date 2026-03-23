Суд в Москве изъял имущество бизнесмена Галицкого на 8 млрд рублей
Имущество предпринимателя Александра Галицкого на общую сумму восемь млрд рублей было обращено в доход государства. Как пишет РИА Новости, такое решение принял Тверской суд Москвы.
Иск против предпринимателя был подан Генпрокуратурой РФ. В ведомстве указали, что Галицкий высказывался с «симпатией» в сторону киевских властей.
Кроме того, связанную с бизнесменом корпорацию «Алмаз Кэпитал Партнерс» официально признали экстремистской организацией, её работа в России теперь полностью запрещена.
Ранее суд изъял в пользу государства активы оператора авиабронирования Leonardo, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
