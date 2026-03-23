Суд в Москве изъял имущество бизнесмена Галицкого на 8 млрд рублей

Иск против предпринимателя был подан Генпрокуратурой РФ. В ведомстве указали, что Галицкий высказывался с «симпатией» в сторону киевских властей.

Кроме того, связанную с бизнесменом корпорацию «Алмаз Кэпитал Партнерс» официально признали экстремистской организацией, её работа в России теперь полностью запрещена.

Ранее суд изъял в пользу государства активы оператора авиабронирования Leonardo, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».