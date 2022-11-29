Финляндия заявила о росте числа поддельных ВНЖ в странах ЕС

Сообщается, что сейчас сотрудники пограничной службы расследуют 88 случаев подделки российскими туристами карточек вида на жительство в Евросоюзе и пограничных штампов.

По словам финского пограничника Матти Питкяниитти, за 2022 год было зафиксировано почти 350 фальшивых печатей, что многократно превосходит цифры за предыдущие годы. Он отметил, что наиболее часто подложные штампы и документы предоставляли жители Северного Кавказа.

Погранслужба сообщила, что столь частые случаи мошенничества со стороны россиян стало следствием правила, согласно которому нельзя находиться в ЕС более 90 дней в течение шести месяцев при многократной визе.

Ранее пограничная служба Финляндии заявила, что Финляндия потратит 380 млн евро на постройку заграждений на границе с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

