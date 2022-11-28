Украинские пограничники задержали мужчину, пытавшегося вплавь пересечь границу
Украинские пограничники в Закарпатье задержали харьковчанина, который намеревался вплавь пересечь границу, сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы.
В сообщении говорится, что 19-летний танцовщик планировал переплыть Тису, чтобы попасть на соревнования в Германию.
«Парень хотел попасть сначала в Румынию, а затем в Германию, где на днях должны были состояться соревнования по спортивным бальным танцам», - уточнили в ведомстве, добавив, что подельники нарушителя обещали ему организовать беспрепятственное пересечение границы по реке за 2,5 тысячи долларов.
Ранее руководитель службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрик Пургел заявил, что испугавшийся частичной мобилизации россиянин незаконно пересёк границу с Эстонией на сапборде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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