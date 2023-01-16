Финляндия заявила, что не знает о новых списках для экстрадиции в Турцию
Турция не отправляла Финляндии новый список людей для экстрадиции, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Пекка Хаависто в комментарии Helsingin sanomat.
Он сообщил, что он ничего не знает о новых списках лиц.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Финляндия и Швеция должны выдать Турции 130 террористов.
Хаависто назвал этой реакцией на акцию сторонников сторонников Рабочей партии Курдистана в Стокгольме 11 января.
Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО без изменения законодательства стран, которое позволяет укрывать террористов, заявил в связи с этим турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.
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