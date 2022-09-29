Финляндия подтвердила закрытие границ для туристов из России

В порядке исключения Финляндию россияне смогут въезжать по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам, передает Helsingin Sanomat.

Финляндия была единственной страной ЕС, с которой у РФ оставалась открытой сухопутная граница.



