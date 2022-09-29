Финляндия подтвердила закрытие границ для туристов из России

Власти Финляндии подтвердили, что 30 сентября закроют границу для россиян, направляющихся в республику в целях туризма. Министр иностранных дел Пекка Хаависто пояснил, что решение связано с угрозой международным отношениям, учитывая, что российским туристам ограничен въезд в Польшу и страны Балтии.

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В порядке исключения Финляндию россияне смогут въезжать по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам, передает Helsingin Sanomat.

Финляндия была единственной страной ЕС, с которой у РФ оставалась открытой сухопутная граница.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Петров
ТЕГИ:МобилизацияГраницаФинляндия
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