Финляндия подтвердила закрытие границ для туристов из России
Власти Финляндии подтвердили, что 30 сентября закроют границу для россиян, направляющихся в республику в целях туризма. Министр иностранных дел Пекка Хаависто пояснил, что решение связано с угрозой международным отношениям, учитывая, что российским туристам ограничен въезд в Польшу и страны Балтии.
В порядке исключения Финляндию россияне смогут въезжать по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам, передает Helsingin Sanomat.
Финляндия была единственной страной ЕС, с которой у РФ оставалась открытой сухопутная граница.
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