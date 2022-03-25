Движение поездов «Аллегро» между Финляндией и РФ прекратят 28 марта

Движение поездов «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом будет прекращено с 28 марта. Об этом сообщает государственный железнодорожный оператор Финляндии VR.

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«VR прекращает движение поездов "Аллегро" на [неопределенное] время с 28 марта 2022 года», — приводит сообщение ТАСС.

В воскресенье дневной рейс «Аллегро» из Хельсинки будет отменен, из Санкт-Петербурга состоятся утренний и дневной рейсы.

Ранее СМИ сообщали, что поезда «Аллегро» перестанут ходить с 26 марта, так как их движение нецелесообразно.

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ФОТО: visual.rzd.ru / Пресс-служба РЖД
ТЕГИ:Железная ДорогаФинляндия
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