Движение поездов «Аллегро» между Финляндией и РФ прекратят 28 марта
Движение поездов «Аллегро» между Хельсинки и Санкт-Петербургом будет прекращено с 28 марта. Об этом сообщает государственный железнодорожный оператор Финляндии VR.
«VR прекращает движение поездов "Аллегро" на [неопределенное] время с 28 марта 2022 года», — приводит сообщение ТАСС.
В воскресенье дневной рейс «Аллегро» из Хельсинки будет отменен, из Санкт-Петербурга состоятся утренний и дневной рейсы.
Ранее СМИ сообщали, что поезда «Аллегро» перестанут ходить с 26 марта, так как их движение нецелесообразно.
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