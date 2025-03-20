Финляндия вновь признана самой счастливой страной мира

Рейтинг с 2012-го ежегодно публикуется во Всемирном докладе о счастье. Россия в этом году находится на 66-м месте, в 2024 году она занимала 72-ю строчку.

Замыкает список Афганистан, в прошлом году он находится на этой же позиции, на 143 месте.

