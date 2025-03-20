Финляндия вновь признана самой счастливой страной мира
Финляндия снова возглавила список стран по уровню счастья. Эта страна становится лидером рейтинга восьмой раз подряд. Второе место заняла Дания, третье – Исландия.
Рейтинг опубликовали к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта. При составлении списка учитывают в том числе ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, гарантии занятости. Эксперты основываются на средних показателях, собранных за трехлетний период.
Рейтинг с 2012-го ежегодно публикуется во Всемирном докладе о счастье. Россия в этом году находится на 66-м месте, в 2024 году она занимала 72-ю строчку.
Замыкает список Афганистан, в прошлом году он находится на этой же позиции, на 143 месте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru